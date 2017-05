Moreirense vence Braga e condena Nacional

Ontem às 22:21 Facebook

A equipa de Moreira de Cónegos entrou a perder, mas deu a volta aos arsenalistas, triunfou por 2-1 e, com este resultado, o Nacional da Madeira vê confirmada a descida à LigaPro. Já o Braga perdeu qualquer chance de chegar ao quarto lugar.

O jogo não começou nada bem para o Braga. Abel Ferreira foi obrigado a substituir Vukcevic, por lesão, logo aos 19 minutos e, pouco depois, a equipa ficou reduzida a dez elementos, por expulsão de Rosic, que viu dois cartões amarelos em três minutos.

O azar não travou os arsenalistas que, aos 36 minutos, se adiantaram no marcador, por intermédio de Ricardo Horta, golo que deixava o Moreirense numa posição bem complicada.

No entanto, os cónegos reagiram na segunda parte e chegaram chegar ao empate, num momento de grande inspiração de Nildo Petrolina. Em cima do minuto 90, mais um grande golo, com Alan Schons a bater Marafona com um remate de fora da área.

Com este triunfo, o Moreirense passa a somar 29 pontos, mais seis do que o Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Braga está a sete pontos do V. Guimarães, no quarto posto, e ficou sem qualquer chance de igualar ou ultrapassar o grande rival na tabela classificativa.