Morreu aos 45 anos um dos melhores jogadores de râguebi de sempre

O sul-africano Joost van der Westhuizen, considerado um dos melhores jogadores de râguebi de sempre, morreu, esta segunda-feira, aos 45 anos, em consequência da doença de Charcot.

Campeão do mundo em 1995, no mundial disputado na África do Sul, Westhuizen foi diagnosticado em 2011 com aquela doença neurodegenerativa.

"É com grande tristeza que confirmamos a morte de Joost. Deixou-nos, rodeado dos próximos", escreveu a Fundação J9, do antigo jogador.

Van der Westhuizen tinha sido internado no sábado num hospital de Joanesburgo com problemas respiratórios.