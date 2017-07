Morreu primeiro treinador de Cristiano Ronaldo

Hoje às 20:58, atualizado às 20:59 Facebook

Francisco Afonso, primeiro treinador do internacional português Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, faleceu este domingo no Funchal, com 78 de idade.

Professor primário, Francisco Afonso treinou o atual capitão da seleção portuguesa no clube madeirense Andorinha, de 1993 e 1995, antes de Ronaldo se transferir para o Nacional.

Nos últimos tempos, Francisco Afonso concedeu várias entrevistas na sede do Andorinha, na freguesia de Santo António, no Funchal, com a pretensão de saberem os segredos que conduziram Ronaldo ao estrelato.