Motivos de saúde levam Vicente Moura a demitir-se do Sporting

Vicente Moura apresentou a demissão do cargo de vice-presidente do Sporting. Fonte leonina referiu, ao JN, que esta decisão se deveu a "motivos de saúde".

Antigo presidente do Comité Olímpico, Vicente Moura estava na Direção de Bruno de Carvalho desde o primeiro mandato do presidente leonino e acompanhou o líder dos leões na campanha para as últimas eleições. O dirigente ocupava o pelouro das modalidades.

Ao JN, fonte ligada ao Sporting garantiu que a demissão de Vicente Moura não se deveu às recentes críticas de Bruno Carvalho, mas sim a "motivos de saúde"