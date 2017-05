Mourinho fecha Premier League com triunfo, Guardiola no pódio

JN Hoje às 17:14, atualizado às 17:24 Facebook

O Manchester United, de José Mourinho, despediu-se da Premier League com uma vitória por 2-0 sobre o Crystal Palace, enquanto o City, de Guardiola, bateu o Watford por 5-0, e garantiu o terceiro lugar.

A jogar em casa, e já sem hipóteses matemáticas de conseguir mais (ou menos) do que o sexto lugar, os "red devils" construíram o triunfo no espaço de quatro minutos, com Harrop a marcar aos 15 e Pogba aos 19.

O United ainda tem uma hipótese de garantir uma vaga na Champions, caso vença, na próxima quarta-feira, o Ajax, na final da Liga Europa.

Quem já garantiu o acesso direto à prova milionária foi o Manchester City, de Pep Guardiola, que, a jogar no reduto do Watford, fechou com uma goleada: Kompany, Aguero (dois), Fernandinho e Gabriel Jesus marcaram os golos do encontro.

De resto, também os dois primeiros classificados venceram, na última jornada da prova. O Chelsea, já campeão, bateu o Sunderland por 5-1 e Tottenham goleou o Hull City, de Marco Silva (que já entrou na última jornada despromovido), por 7-1.

Resultados da 38.ª jornada da Premier League

Arsenal 3-1 Everton

Burnley 1-2 West Ham

Chelsea 5-\ Sunderland

Hull 1-7 Tottenham

Leicester 1-1 Bournemouth

Liverpool 3-0 Middlesbrough

Manchester United 2-0 Crystal Palace

Southampton 0-1 Stoke

Swansea 2-1 West Brom

Watford 0 - 5 Manchester City