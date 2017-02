Mourinho não garante que Rooney fique até fim da época

Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho disse que não pode garantir que Wayne Rooney, capitão e recordista de golos do Manchester United, terminará a época em Old Trafford.

Rooney deixou de ser utilizado regularmente na primeira equipa do Manchester United e tem sido associado a uma possível transferência milionária para a China, onde a janela de transferências encerra na próxima semana.

Se Wayne [Rooney] deixar um dia o clube, não será porque eu quero que ele deixe o clube

O treinador português tinha afirmado há três semanas que Rooney não deixaria o Manchester United antes do final da época, mas não garantiu o mesmo agora, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente aos franceses do Saint-Étienne.

"Evidentemente, não posso garantir isso. O que posso garantir é que, se Wayne [Rooney] deixar um dia o clube, não será porque eu quero que ele deixe o clube", disse Mourinho. "Jamais empurrarei ou tentarei empurrar uma lenda deste clube para outro destino", acrescentou.