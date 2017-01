Mourinho não gostou da arbitragem mas portou-se bem e falou só 28 segundos

Ontem às 23:31 Facebook

José Mourinho, o treinador português do Manchester United, abandonou a entrevista rápida após o jogo com o Hull City, da Taça da Liga inglesa de futebol, aos 28 segundos, agastado com a arbitragem.

Apesar de ter perdido o jogo por 2-1, o Manchester United apurou-se para a final da competição, depois de ter vencido na primeira mão por 2-0, indo agora defrontar o Southampton no jogo decisivo, em 26 de fevereiro, no estádio Wembley.

"Quero felicitar os meus jogadores, porque foi muito difícil chegar a esta final, e agora estamos aí", afirmou Mourinho, visivelmente mal-disposto.

O técnico luso acrescentou: "Não quero dizer mais nada, porque é suficiente. Estou tranquilo, comportei-me no banco, não me expulsaram, não houve qualquer castigo, pelo que não tenho mais palavras."

Após estas palavras, Mourinho abandonou a zona de entrevistas rápidas, após 28 segundos de declarações, mostrando-se visivelmente descontente com a arbitragem do árbitro Jon Moss, que assinalou um penálti polémico contra o United, por uma falta inexistente do argentino Marcos Rojo, tendo mais tarde deixado por marcar um penálti a favor do Manchester por falta cometida sobre Smalling.