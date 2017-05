Mourinho perde pela primeira vez com o Arsenal na Premier League

JN Hoje às 18:40 Facebook

Tarde infeliz para José Mourinho na Premier League. Não só somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato inglês, como ainda sofreu a primeira derrota (0-2) frente ao Arsenal, nesta competição.

No Emirates Stadium, e com oito alterações no onze relativamente ao último jogo (frente ao Celta de Vigo, nas meias-finais da Liga Europa), o Manchester United viu equipa treinada por Arsène Wenger marcar dois golos no espaço de quatro minutos (Xhaka, aos 54, e Welbeck, aos 57) e condenar as hipóteses de sucesso de José Mourinho.

Com este resultado, o United mantém-se na quinta posição, com 65 pontos, mas está agora a quatro do Manchester City, de Guardiola, e pode mesmo ser ultrapassado pelo Arsenal, que soma 63 pontos, mas tem um jogo a menos.

Apesar de o quinto lugar do campeonato inglês não dar acesso ao play-off da Liga dos Campeões, Mourinho ainda pode garantir uma vaga na prova milionária, caso vença a Liga Europa deste ano - na primeira mão das meias-finais, bateu o Celta por 1-0.