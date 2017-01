Mourinho segue para os oitavos de final da Taça de Inglaterra

Hoje às 20:16 Facebook

O Manchester United, detentor do troféu, qualificou-se, neste domingo, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao golear por 4-0 o Wigan, do segundo escalão.

Apesar do resultado volumoso, a equipa treinada pelo português José Mourinho só quebrou a resistência do Wigan aos 44 minutos, por intermédio de Fellaini, com Smalling (57), Mkhitaryan (74) e Schweinsteiger (81) a darem contornos de goleada ao triunfo.

O jogo marcou também a estreia do guarda-redes português Joel Pereira, que substituiu Romero na baliza dos "red devils" aos 81 minutos, imediatamente antes de Schweinsteiger, que não era titular há mais de um ano, fechar a contagem.