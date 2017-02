Mundial 2026 pode seguir exemplo do Euro 2020

Hoje às 16:53, atualizado às 16:57 Facebook

FIFA abre a porta a Mundial em vários países na edição de 2026

Tal como acontecerá na próxima edição do Europeu, em 2020, o Campeonato do Mundo de futebol de 2026 pode vir a ser disputado em vários países, até um máximo de quatro, afirmou esta quinta-feira Gianni Infantino, presidente da FIFA, acrescentando que o organismo que tutela o futebol mundial verá com bons olhos este tipo de candidaturas.

"Vamos encorajar propostas de organização conjunta do Mundial 2026 porque é preciso que a FIFA demonstre que é sensata e que está preocupada com questões relacionadas com a sustentabilidade a longo prazo", disse Infantino.

"Podemos talvez juntar dois, três, quatro países numa só candidatura e cada um apresentar três, quatro cinco estádios cada. Vamos certamente encorajar isto. O ideal é serem países próximos uns dos outros", acrescentou o líder da FIFA.

Esta tomada de posição por parte de Infantino pode abrir as portas a uma candidatura conjunta por parte dos Estados Unidos, Canadá e México, que já anunciaram estar disponíveis para equacionar essa possibilidade.