Murray, Kerber e a razia no Open da Austrália

Depois de, na quinta-feira, Novak Djokovic ter deixado o Melbourne Park boquiaberto, ao ser eliminado por Denis Istomin, número 117 do ranking ATP, a razia de favoritos no Open da Austrália continua. Andy Murray e Angelique Kerber, os dois número um do mundo, são as mais recentes vítimas, tendo caído nos oitavos de final da prova.

Murray, cinco vezes finalista em Melbourne, foi surpreendido pelo jogo ultra ofensivo e espetacular de Mischa Zverer, 50.º da hierarquia, acabando derrotado pelos parciais de 7-5, 5-7, 6-2 e 6-4, num embate que durou três horas e 34 minutos.

Quanto a Angelique Kerber, líder do ranking mundial de ténis e campeã em título do Open da Austrália, foi eliminada pela norte-americana CoCo Vandeweghe, 35.ª da hierarquia, em dois sets (6-2 e 6-3), ao fim de apenas uma hora e 10 minutos.

Quem continua a resistir, para já, é o tenista suíço Roger Federer, 17.º do ranking mundial, que se qualificou, neste domingo, para os quartos de final da prova, ao vencer o japonês Kei Nishikori, quinto da hierarquia, por 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6 e 6-3.

Federer, quatro vezes campeão do Open da Austrália, vai disputar uma vaga nas meias-finais do primeiro major do ano frente ao alemão Mischa Zverev, carrasco de Andy Murray.