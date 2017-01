Nadal em meias-finais históricas no Open da Austrália

Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

As semifinais serão as primeiras de um Grand Slam, desde 2003, a não terem nenhum dos três primeiros cabeças de série masculinos, depois de o espanhol Rafael Nadal ter derrotado o canadiano Milos Raonic.

Sem chegar a uma meia-final de um 'major' desde que venceu Roland Garros em 2014, Nadal, nono cabeça de série, derrotou o canadiano, terceiro, por 6-4, 7-6 (9-7), 6-4, em duas horas e 44 minutos.

Depois das prematuras quedas do britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, e do sérvio Novak Djokovic, segundo, a eliminação de Raonic deixa as meias-finais masculinas sem nenhum dos três primeiros pré-designados.

Este cenário não acontecia desde Wimbledon de 2003, naquele que foi o primeiro dos 17 títulos de Grand Slam do suíço Roger Federer, num ano em que era o quarto pré-designado, sendo que, no Open da Austrália, tem de se recuar até 2002 para não ver nenhum dos três primeiros cabeças de série nesta fase da prova.

A qualificação de Nadal prova ainda que o primeiro Major de 2017 parece destinado aos tenistas mais experientes, uma vez que apenas o búlgaro Grigor Dimitrov, adversário do espanhol nas meias-finais, tem menos de 30 anos, algo que é replicado no quadro feminino, com a norte-americano CoCo Vandeweghe a fugir ao domínio dos trintões.

Dimitrov, 15.º do ranking mundial, venceu o belga David Goffin, 11.º do circuito, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 12 minutos.

Este será o nono confronto entre Dimitrov e Nadal, que leva clara vantagem, com sete triunfos e apenas uma derrota, com o vencedor a defrontar a marcar duelo na final com o tenista que levar a melhor no duelo 100% suíço entre Stanislas Wawrinka, quarto pré-designado, e Roger Federer, 17.º.