Nani lesiona-se e fica afastado "nas próximas semanas"

O futebolista internacional português Nani sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante uma sessão de treino, na terça-feira, do Valência, clube da liga principal do futebol espanhol.

O jogador treinava na Cidade Desportiva do clube espanhol, numa altura em que a maioria da equipa terminava a deslocação de pré-época nos Estados Unidos -- Nani foi dispensado pela sua participação pela seleção nacional portuguesa na Taça das Confederações.

O Valência não especificou o tempo de recuperação do avançado, indicando apenas que Nani estará ausente "nas próximas semanas".

Luís Carlos Almeida da Cunha 'Nani' ingressou no Valência em julho do ano passado, com um contrato válido por três temporadas.

No início de dezembro, o jogador português sofreu uma lesão muscular na perna direita ao serviço do clube espanhol, tendo regressado aos relvados em janeiro deste ano.

Em fevereiro, no entanto, Nani voltou a lesionar-se ao serviço do Valência, desta vez na perna esquerda.

Na ocasião, o jogador esteve quase dois meses afastado dos relvados, tendo regressado apenas em abril.