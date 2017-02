Nani sofreu lesão muscular na perna esquerda

Hoje às 13:03, atualizado às 13:05 Facebook

O Valência informou que o internacional português Nani efetuou, esta quinta-feira de manhã, exames médicos que confirmaram uma lesão muscular na perna esquerda.

"O futebolista sofreu uma lesão no músculo esquerdo, dependente de evolução nos próximos dias", diz a nota do Valência na sua página oficial na internet.

Nani foi titular na vitória na quarta-feira do Valência diante do líder Real Madrid (2-1), em jogo em atraso da 16.ª jornada da liga espanhola de futebol, no qual chegou a assistir Orellana para o 2-0, aos nove minutos, mas acabou substituído, por lesão, aos 39.