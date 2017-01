"Não estamos a ganhar porque não nos deixam", lamenta Jesus

Hoje às 20:18, atualizado às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus justificou esta sexta-feira o atual momento do Sporting com os erros de arbitragem, frisando que a ausência de vitórias tira "rendimento e confiança" aos jogadores.

"Viemos de um empate na Madeira [frente ao Marítimo] que poderíamos ter vencido, com uma arbitragem que nos tirou a vitória. Isto intranquiliza os jogadores e não lhes dá confiança. Neste momento, estamos muito piores nesse aspeto e não estamos a ganhar porque não nos deixam. É natural que os jogadores tenham menos rendimento e quando os jogos têm a ver com terceiros ainda ficamos pior", começou por dizer Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, considerando que os pacenses "vão jogar bem e arranjar problemas em Alvalade", alertando ainda para os "momentos de dificuldade e ansiedade que poderão surgir".

Sobre os regressos de Daniel Podence e Francisco Geraldes a Alvalade, o treinador 'leonino' clarificou que as chamadas nada têm a ver com a atual situação do Sporting, sublinhando que serão o futuro do clube. "Tem a ver com estratégia, planeamento e organização que o clube tem andado a fazer com os jogadores emprestados. Não tem a ver com o momento desportivo do Sporting. O Geraldes e o Podence são jogadores que estão a evoluir, são competitivos e, agora, têm possibilidades de cresceram mais. São jogadores que fazem parte do futuro do Sporting", justificou.

Por fim, Jesus assegurou que o plantel dos 'leões' ficará reduzido a 24 atletas, enaltecendo o facto de 11 serem da formação. "Esta redução do plantel passa por uma organização técnica e está tudo pensado na estrutura de futebol. A partir do fim de janeiro, quando fechar o mercado, num plantel de 21, com mais três guarda-redes, 11 vão ser da formação do Sporting", concluiu.