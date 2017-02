"Não há outro jogo que não seja o Tondela"

Norberto A. Lopes Hoje às 13:14 Facebook

Nuno Espírito Santo reforça que o F. C. Porto apenas está focado no jogo do campeonato e só depois a equipa irá debruçar-se no encontro da Liga dos Campeões com a Juventus.

A viver um bom momento de forma, com cinco vitórias consecutivas, o F. C. Porto recebe na sexta-feira o Tondela, no Dragão, onde pode garantir a liderança provisória da Liga e pressionar o Benfica, que no domingo se desloca a Braga. "Se vencermos podemos colocar mais alguma pressão", atirou o treinador Nuno Espírito Santo, consciente que a luta pelo topo do campeonato está a ser discutida a metro.

Só existe Tondela na nossa mente, jogo que temos de vencer

Mas o técnico não quer uma equipa sôfrega à procura da vitória para depois baixar as armas e gerir o jogo para preparar o encontro com a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a jogar na próxima semana. "O foco essencial é o trabalho, não queremos resolver as coisas rápidas, porque a rapidez traz precipitação", confessou, destacando que a equipa apenas está focada no encontro do campeonato: "Não existe outro jogo que não seja o Tondela, não existe Juventus até sexta-feira, só existe Tondela na nossa mente, jogo que temos de vencer".

Nuno Espírito Santo destacou que o F. C. Porto "é uma equipa mais versátil e capaz de interpretar os momentos do jogo" como forma de explicar a menor posse de bola dos dragões e a maior eficácia ofensiva. "Temos mais opções e os jogadores estão mais preparados para encarar os desafios pela frente. Isso é o mais importante. Queremos ser mais maduros, é um crescimento sustentado, os passos dados são bons", sublinhou.