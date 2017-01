Nelson Évora escolheu o Sporting por ser "melhor"

Hoje às 21:21, atualizado às 21:23 Facebook

O atleta português abordou a saída do Benfica e a ida para o clube de Alvalade.

Nelson Évora defendeu nesta quinta-feira que mudou para melhor, ao trocar o Benfica pelo Sporting, e mostrou-se preparado para conquistar novas metas como leão.

"Quando trocamos, trocamos sempre para melhor", disse Évora, à margem da sua investidura como embaixador do Programa Portugal Sou Eu, no Ministério da Economia, em Lisboa, quando questionado sobre a polémica opção de deixar o Benfica e assinar pelo clube de Alvalade.

Com o campeonato nacional de clubes em pista coberta à espreita (decorre a 18 e 19 de fevereiro, em Pombal), o sexto classificado do triplo salto nos Jogos Olímpicos do Rio2016 disse que vai enfrentar os seus antigos colegas com o máximo respeito.

"É isso que o desporto significa. É uma mensagem para muita gente", disse, dirigindo-se àqueles que, por questões clubísticas, pensam que o desporto é uma guerra. "Não é. Pelo contrário, devia aproximar as pessoas e não separá-las", acrescentou.

"Como disse, se mudei foi para melhor. Tenho que olhar por mim e olhei por mim, respeitando tudo aquilo que fiz no Benfica. Agora, há que olhar em frente e conquistar novas metas", salientou Nelson Évora, considerando que a hipótese de os encarnados contestarem o seu contrato com o Sporting está "fora de questão".