Nélson Évora sagra-se campeão nacional pelo Sporting

O Sporting já começa a colher frutos da contratação de Nélson Évora. O ex-atleta do Benfica sagrou-se, esta tarde, campeão nacional de triplo-salto.

A exemplo do que fez na época passada, Nélson Évora voltou a superiorizar-se à concorrência nacional, naquela que foi a primeira aparição oficial em território português com a camisola do Sporting. Recorde-se que a transferência de Nélson Évora para Alvalade ficou marcada por muita polémica.

Nélson Évora fez os três saltos válidos e conseguiu o melhor registo no segundo, ao estabelecer a marca de 16,55 metros. Um registo bem superior a Ricardo Jaquite do Braga, que fez 15,57 metros, e o companheiro do Sporting Carlos Veiga (15,52 metros), que completaram o pódio.