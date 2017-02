Nelson Évora vence 'meeting' de Val de Reuil na estreia pelo Sporting

Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Nelson Évora venceu hoje o triplo-salto do 'meeting' de Val de Reuil em pista coberta, em França, na sua primeira prova desde que trocou o Benfica pelo Sporting.

O sexto posicionado dos Jogos Olímpicos Rio2016 garantiu o triunfo na sexta e última tentativa, com 16,57 metros, depois de ter conseguido quatro saltos acima dos 16,30.

Na segunda posição ficou o francês Jean-Marc Pontvianne, com 16,53 metros, seguido do compatriota Harold Correa, com 16,43.

Na prova feminina, Susana Costa foi quarta classificada, com 13,74 metros, a 20 centímetros da sua melhor marca pessoal em pista coberta, numa competição vencida pela francesa Janine Assani Issouf (14,00).

Nos 2.000 metros, Emanuel Rolim foi quinto classificado, com 5.12,86 minutos, com o etíope Aman Kedi a sair vencedor, com 5.05,98.

Ancuiam Lopes foi terceiro na final B dos 60 metros, com uma marca de 6,84 segundos.