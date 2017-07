Hoje às 11:12, atualizado às 11:44 Facebook

O jogador português Nélson Semedo desentendeu-se com Neymar, durante um treino do Barcelona, esta sexta-feira, em Miami. Depois de separados, Neymar saiu mesmo do terreno de jogo.



O avançado brasileiro foi agarrado no pescoço pelo antigo jogador do Benfica, quando disputavam a bola. As informações são avançadas pelo jornal inglês "Daily Mail", que descreve o momento como sendo de grande tensão, obrigando mesmo à intervenção dos colegas de equipa.

Os dois jogadores estavam a disputar a bola e o brasileiro não terá gostado da forma como Nélson Semedo disputou o lance. O avançado, que está em grande forma na tour do Barcelona nos EUA, ainda foi acalmado por Sergio Busquets, mas não se conteve.

Tentou tirar satisfações junto de Nélson Semedo, que se afastou imediatamente do local da confusão, e atirou o colete de treino para o chão entre protestos, antes de abandonar a sessão de treino, na companhia de um dos membros da equipa técnica de Ernesto Valverde. O treinador não se envolveu e continuou o treino.

A pré-época do Barcelona está a ser marcada pela indefinição da continuidade de Neymar na Catalunha. Interessados não faltam, com o PSG na frente da corrida, mas a cláusula de rescisão milionária pode esfriar o apetite das outras equipas.