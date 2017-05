Neuville e Ostberg ao ataque em Lousada

Miguel Pataco Hoje às 20:27 Facebook

Thierry Neuville e Mads Ostberg venceram, esta quinta-feira, a superespecial de Lousada, que abriu o Rali de Portugal 2017, sexta prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Com o mesmo tempo oficial, a vantagem ficou para o belga da Hyundai, que bateu o norueguês da Ford por qualquer coisa como quatro milésimos de segundo nos 3,36 primeiros quilómetros da prova portuguesa.

A competitividade que se espera para a 51.ª edição do Rali de Portugal teve um grande aperitivo perante as cerca de 20 mil pessoas que lotaram, praticamente, o Complexo de Ralicrosse de Lousada. Os seis primeiros classificados ficaram separados por apenas sete décimos de segundo, com o tetracampeão do Mundo em título, Sébastien Ogier, a ser o sexto mais rápido.

O francês da M-Sport (Ford) parte, esta sexta-feira, para a primeira etapa do Rali de Portugal a abrir a estrada, algo prejudicial nos ralis de terra, e é provável que perca algum tempo para os rivais, sendo que, no sábado e domingo, a saída para as especiais será feita pela ordem inversa da classificação do Rali de Portugal.

Neuville, moralizado pelas recentes vitórias nos ralis da Córsega e Argentina, será o terceiro a sair para a estrada, depois de Ogier e Jari-Matti Latvala.

Classificações (SS Lousada e geral): 1.º Thierry Neuville (Hyundai), 2.36,6 minutos, 2.º Mads Ostberg (Ford), +0,0s; 3.º Hayden Paddon (Hyundai), +0,1s; 4.º Elfyn Evans (Ford), +0,4s; 5.º Dani Sordo (Hyundai), +0,5s; 6.º Sébastien Ogier (Ford), +0,7s; 7.º Stéphane Lefebvre (Citroen), +1,5s; 8.º Jari-Matti Latvala (Toyota), +1,5s; 9.º Juho Hanninen (Toyota), +1,8s; 10.º Kris Meeke (Citroen), +2,0s.

Miguel Campos em grande

Miguel Campos foi o melhor português na superespecial de Lousada. O piloto do Skoda Fabia R5 não está em competição para o Campeonato Nacional de Ralis (CNR), apresentando-se em competição no WRC2, mas deu espetáculo e bateu Miguel Barbosa (Skoda) por apenas meio segundo. O objetivo de Miguel Campos para a 51.ª edição do Rali de Portugal é, sobretudo, ser o melhor português em competição, mas não esconde o desejo de subir ao pódio entre os WRC2.

O atual quarto classificado do CNR, Miguel Barbosa, levou a melhor sobre Pedro Meireles por uma unha negra - quatro milésimos de segundo -, enquanto o líder do campeonato, José Pedro Fontes, perdeu 2,9 segundos para os rivais.