Neve adia jogo entre o Sporting da Covilhã e o Portimonense

A acumulação de neve no Estádio Santos Pinto levou ao adiamento, para data a anunciar, do jogo deste sábado entre o Sporting da Covilhã e o Portimonense, da 26.ª jornada da II Liga de futebol.

A decisão foi tomada ao início da tarde pelo árbitro da partida, Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga, por considerar não estarem reunidas as condições para a realização do encontro.

O forte nevão que caiu na sexta-feira e durante a madrugada deste sábado na Covilhã deixou o campo onde jogam os serranos, localizado na zona alta da cidade, coberto de neve.

Vítor Oliveira, treinador dos algarvios, lamenta a situação, mas é da opinião que não havia condições para se disputar a partida. "É mau. Num campeonato tão longo, isto altera substancialmente todo o planeamento. Vamos agora tentar chegar a um entendimento. Os clubes têm uma data em mente, mas ainda falta o acordo da Liga", disse o técnico do Portimonense à agência Lusa.

Filipe Gouveia, técnico dos "leões da serra", lembra que o Sporting da Covilhã é a equipa com mais jogos em Portugal e que o ideal seria jogar este sábado, embora reconheça as condições adversas do terreno de jogo.

"Isto altera-nos o ciclo semanal. Ainda por cima, temos jogo na quarta-feira em Coimbra e no domingo na Madeira. O ideal era jogar hoje, mas não havia condições", admitiu Filipe Gouveia à agência Lusa.

Responsáveis dos dois clubes, inclusive o delegado e o treinador do Portimonense, estiveram de manhã no estádio a avaliar as condições, mas a decisão de adiar o jogo, marcado para as 15 horas, só foi tomada após reunião com o delegado da Liga e dos clubes, quando parte da neve já tinha derretido em algumas zonas do relvado.

A última vez que uma situação semelhante tinha acontecido foi a 18 de janeiro de 2015, quando o encontro entre os serranos e o Santa Clara, para o campeonato, teve de ser reagendado pelo mesmo motivo, embora desta vez a acumulação de neve seja maior.