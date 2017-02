Neymar e Barcelona julgados por fraude e corrupção

Hoje às 17:09, atualizado às 18:02 Facebook

A Audiência Nacional rejeitou, esta segunda-feira, os recursos do futebolista Neymar e do FC Barcelona e confirmou que vão a julgamento por fraude e corrupção no âmbito de transferência do jogador brasileiro do Santos para o clube espanhol.

Além destes, foram confirmados também os procedimentos contra a mãe do futebolista, Nadine Gonçalves, a empresa familiar que gere os direitos de Neymar e o Santos, todos processados juntamente com o presidente do 'Barça', Josep Maria Bartomeu, e o seu antecessor, Sandro Rosell, cujos recursos ainda estão pendentes.

O coletivo de juízes recusou os argumentos de Neymar, nomeadamente o de que se manteve à margem do negócio, bem como os do Barcelona, que pedia o arquivamento do processo por considerar que "não ficou demonstrada a existência de um delito" por parte do clube.

O juiz da Audiência Nacional José de la Mata tinha arquivado o caso por considerar que as condutas denunciadas no âmbito dos contratos de transferência assinados em 2011 e 2013, embora possam ter "repercussões desportivas, éticas e disciplinares", não se encaixavam um processo penal.

No entanto, a Divisão Penal ordenou a reabertura do caso e a continuação das diligências na sequência da queixa da empresa brasileira DIS, que detinha 40% dos direitos do futebolista e que se sentiu lesada.

Nesse âmbito, o ministério público pede dois anos de prisão e 10 milhões de euros de multa para o jogador, cinco para Sandro Rosell, dois anos para o pai de Neymar e um ano para a mãe.