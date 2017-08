Neymar no Hospital Lusíadas a fazer exames médicos

Hoje às 18:55, atualizado às 19:14 Facebook

O jogador brasileiro viajou esta quarta-feira à tarde para o Porto, para tratar da transferência para o PSG, onde acabou por fazer exames médicos.

Depois de se despedir dos colegas do F. C. Barcelona esta quarta-feira de manhã e de o clube espanhol confirmar a saída, Neymar viajou para o Porto num avião privado, acompanhado do pai, do representante Wagner Ribeiro e de alguns amigos, para tratar de assuntos relacionados com a transferência para o clube francês.

O internacional brasileiro está no Hospital Lusíadas, na Avenida da Boavista, a fazer exames médicos, acompanhado de Antero Henrique, diretor desportivo do PSG.

Segundo o jornal francês "L'équipe", o jogador é esperado em Paris esta quinta-feira e deverá assinar contrato no dia seguinte. A transferência, no valor de 222 milhões de euros, tornará Neymar o jogador mais caro do mundo.