Neymar já saiu do Hospital Lusíadas e está no aeroporto

O brasileiro Neymar viajou, esta quarta-feira à tarde, para o Porto para tratar de assuntos relacionados com a transferência para o Paris Saint-Germain.

Depois de se submeter a exames médicos no hospital Lusíadas, na Boavista, acompanhado do diretor desportivo do clube francês Antero Henrique, o jogador brasileiro já se encontra no aeroporto Sá Carneiro para sair do país.

Segundo a imprensa francesa, o ainda jogador do Barcelona é esperado, esta quinta-feira, em Paris e deverá assinar contrato no dia seguinte.

Recorde-se que o Barcelona anunciou, esta quarta-feira de manhã, que Neymar deixará o clube e o representante do jogador, Wagner Ribeiro, já confirmou que o Paris Saint-Germain pagará os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão.