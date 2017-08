Neymar não treinou e despediu-se dos colegas do Barcelona

Hoje às 09:32, atualizado às 10:20 Facebook

Neymar comunicou aos ainda companheiros de equipa do Barcelona que vai deixar o clube. Não treinou e prepara mudança para Paris.

O avançado brasileiro esteve esta quarta-feira de manhã na cidade desportiva do Barcelona e reuniu com o plantel durante alguns minutos, explicando as razões que o levam a deixar o clube.

"O jogador chegou ao treino, como previsto, e comunicou aos colegas que se vai embora", disse um porta-voz do Barcelona, citado pelas agências AFP e EFE.

O treinador, Ernesto Valverde, autorizou o futebolista brasileiro a faltar ao treino desta quarta-feira.

Após o encontro com os ainda colegas de equipa, Neymar abandonou as instalações do clube. Parece avançar em definitivo a mais cara contratação da história do futebol mundial, com o PSG disposto a pagar 222 milhões de euros pela contratação do avançado brasileiro.

Na terça-feira, o FC Barcelona havia congelado a verba de 26 milhões de euros referente ao prémio de renovação de contrato com Neymar, para demover o futebolista brasileiro a rumar ao Paris Saint-Germain.

Os 26 milhões de euros foram acordados há um ano, quando Neymar renovou até 2021, numa altura em que já era cobiçado pelo clube parisiense.

O novo contrato previa o pagamento de um prémio de assinatura no ano seguinte e o aumento da cláusula de rescisão de 200 para 222 milhões de euros, verba que o PSG está disposto a suportar.

Depois de uma digressão aos Estados Unidos, na qual o FC Barcelona venceu o rival Real Madrid (3-2), Juventus (2-1) e Manchester United (1-0), Neymar não regressou com a equipa a Espanha, rumando à China para participar numa série de eventos promocionais.