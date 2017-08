Neymar no Porto para tratar da transferência

Hoje às 16:52, atualizado às 17:11 Facebook

Segundo a estação de rádio espanhola RAC1, o brasileiro viajou para o Porto, num avião privado, para tratar da transferência para o PSG.

Depois de se despedir dos colegas do Barcelona, Neymar está, segundo uma rádio espanhola, no Porto, para tratar de assuntos relacionados com a transferência para o PSG e onde se vai reunir com Maxwell, antigo jogador e diretor desportivo do clube francês.

O jogador terá viajado na companhia do pai, do representante Wagner Ribeiro e de alguns amigos.

De acordo com a mesma fonte, o brasileiro terá saído de Espanha às 14 horas locais (menos uma hora em Portugal continental). A transferência do ainda jogador do Barcelona para o PSG deverá estar por horas.