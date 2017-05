N'Golo Kanté é o melhor do ano em Inglaterra

Hoje às 16:19 Facebook

O internacional francês N'Golo Kanté, médio do Chelsea, foi, nesta segunda-feira, eleito pela imprensa inglesa o jogador do ano, depois de já ter recebido a mesma distinção Associação de futebolistas profissionais de Inglaterra.

A associação britânica de jornalistas de futebol escolheu o médio do Chelsea como futebolista do ano, à frente de Eden Hazard (também dos "blues") e de Dele Alli, do Arsenal.

"É uma grande honra vencer este prémio. Com tão bons jogadores no Chelsea e na Liga, ser eleito o futebolista do ano pela imprensa do país representa um grande orgulho na minha carreira", referiu o jogador.

O médio, que foi uma peça-chave na conquista do inédito título do Leicester na última época, foi contratado pelo Chelsea, por cerca de 38 milhões de euros, e poderá voltar a sagrar-se campeão, agora pelos londrinos, líderes da Liga inglesa.