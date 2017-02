Nicola Rizzoli arbitra Benfica-Borussia de Dortmund

Hoje às 11:55 Facebook

O italiano Nicola Rizzoli foi nomeado pela UEFA para arbitrar o jogo de terça-feira entre Benfica e Borusssia de Dortmund, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.

O árbitro do jogo de terça-feira, agendado para as 19.45 horas, no Estádio da Luz, dirigirá pela quinta vez um encontro desta edição da "Champions".

Rizzoli também é já um "velho conhecido" do clube "encarnado" na Liga dos Campeões, pois será o quarto jogo que vai arbitrar do Benfica na mais importante competição de clubes da UEFA.

O juiz italiano também já dirigiu para na "Champions" dois jogos do F.C. Porto, um do Sporting e outro do Sporting de Braga, este último nos "play-off" da edição de 2010/2011.