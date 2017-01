Novak Djokovic eliminado na segunda ronda do Open da Austrália

Hoje às 09:24, atualizado às 09:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e atual campeão do torneio, foi eliminado no Open da Austrália pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do circuito.

Djokovic, que venceu o primeiro 'Grand Slam' do ano em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, perdeu com Istomin em cinco 'sets', pelos parciais de 7-6 (10-8), 5-7, 2-6, 7-6 (7-5) e 6-4, após uma 'maratona' de quatro horas e 48 minutos.

Este foi o sexto frente a frente entre Djokovic e Istomin e o primeiro que o uzbeque venceu, um feito que colocou Istomin na terceira ronda, onde defrontará o espanhol Pablo Carreno Busta, 31.º do 'ranking' mundial.

No Open da Austrália, Djokoviv, pela 13.ª vez em Melbourne, só fez pior das duas primeiras presenças no 'major' australiano, em 2005 e 2006, quando perdeu logo na ronda inaugural.