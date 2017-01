Novo patrão para Éder e Rony Lopes

Hoje às 17:34 Facebook

Gérard Lopez adquiriu 95% do capital do Lille e torna-se no 17.º presidente da história do clube francês.

O empresário hispano-luxemburguês, Gérard Lopez, é desde esta quinta-feira o novo proprietário do Lille, emblema da Liga francesa de futebol, em que atuam os portugueses Éder e Rony Lopes, depois de ter adquirido 95% do capital social do clube.

O empresário vai ser o 17.º presidente do Lille, sucedendo a Michel Seydoux, com quem tinha assinado um princípio de acordo a 22 de dezembro para a compra do clube.