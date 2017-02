Núcleo do Sporting de Matosinhos vandalizado

Hoje às 20:29 Facebook

O Núcleo do Sporting de Matosinhos foi vandalizado esta madrugada, horas antes de ser inaugurado. Foi partido um vidro, com uma pedra, e atirada uma lata de tinta azul contra as instalações.

Com a inauguração marcada para as 13 horas, os responsáveis do Núcleo do Sporting de Matosinhos foram surpreendidos à chegada às instalações. Um vidro partido, com uma pedra, e tinta azul na fachada, na sequência de uma lata atirada, foram o resultado dos atos de vandalismo provocados durante a madrugada.

Contudo, os problemas foram rapidamente sanados. A inauguração, que contou com a presença de Bruno de Carvalho, correu sem qualquer problemas e demonstrou a vitalidade do Núcleo do Sporting de Matosinhos, que teve mais de 200 apoiantes a fervilhar sportinguismo.