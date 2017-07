Cristiano Ronaldo: "Nunca escondi nada nem tive intenção de fugir ao fisco"

Hoje às 14:35, atualizado às 15:36 Facebook

Cristiano Ronaldo reagiu, esta segunda-feira, ao inquérito judicial de que está a ser alvo por evasão fiscal.

Em nota aos jornalistas, reafirmou estar inocente."Sempre fiz a declaração de impostos de forma voluntária porque penso que todos temos que declarar os impostos de acordo com o que ganhamos. Quem me conhece, sabe o que peço aos meus assessores: que paguem tudo corretamente, para que não tenha problemas", pode ler-se num comunicado enviado à imprensa espanhola.

Durante o interrogatório judicial, em Madrid, o jogador português terá explicado à juíza Mónica Gómez Ferrer que nunca cometeu qualquer irregularidade fiscal. "A justiça espanhola conhece em detalhe as minhas receitas, porque as declarei; Nunca escondi nada nem tive intenção de fugir ao fisco".

No mesmo comunicado, o atleta do Real Madrid recorda a que nunca teve qualquer problema de ordem fiscal nos países em que viveu, negando a criação de uma empresa para não declarar as receitas de imagem. "

"Quando assinei pelo Real Madrid não criei nenhuma estrutura especial para tratar dos meus direitos de imagem. Mantive a que tinha quando jogava em Inglaterra", adiantou.



Desde 2015, Cristiano Ronaldo tem uma empresa independente a tratar dos seus direitos de imagem, pagando os impostos dessa mesma empresa. "Sou um dos contribuintes individuais que mais paga em todo o país", lembrou.

O jogador prestou declarações durante uma hora e meia, na qualidade de suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014, num caso ainda em fase de instrução do processo, à porta fechada, pela juíza Mónica Gomez e respondeu às perguntas do Ministério Público.