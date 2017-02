Nuno Almeida no Benfica-Chaves e Fábio Veríssimo no Boavista-F. C. Porto

Hoje às 15:40, atualizado às 15:42 Facebook

Nuno Almeida é o árbitro do jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves, e Fábio Veríssimo estará no dérbi Boavista-FC Porto, anunciou, esta quarta-feira, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro Nuno Almeida, da Associação do Algarve, dirigirá pela segunda vez um jogo das "águias" nesta temporada, depois de ter estado no jogo da 16.ª jornada, a 07 de janeiro, na visita do tricampeão a Guimarães (vitória por 2-0).

O jogo entre o líder Benfica e Desportivo de Chaves, sétimo classificado, está agendado para sexta-feira, às 21 horas.

Também em jogo da 23.ª jornada da Liga, no domingo às 20:15, o vice-líder F. C. Porto visita o Boavista, nono classificado, e Fábio Veríssimo encontrará os "dragões" pela terceira vez, após ter estado nos triunfos diante do Moreirense (3-0, em casa) e Rio Ave (3-1, fora).

Para o jogo entre Estoril-Praia e Sporting, que se realiza no sábado (18.15 horas), foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF Rui Costa, árbitro da Associação do Porto.

I Liga, 23.ª jornada: - Sexta-feira, Vitória de Guimarães- Moreirense, Jorge Ferreira (Braga).

Benfica- Desportivo de Chaves, Nuno Almeida (Algarve).

Sábado: Tondela -- Marítimo, Manuel Oliveira (Porto). Estoril-Praia -- Sporting, Rui Costa (Porto). Rio Ave-Paços de Ferreira, Tiago Antunes (Coimbra).

Domingo, 26: Nacional-Feirense, Manuel Mota (Braga). Vitória de Setúbal-Sporting de Braga, Jorge Sousa (Porto). Boavista-F. C. Porto, Fábio Veríssimo (Leiria).

Segunda-feira: Arouca-Belenenses, João Matos (Viana do Castelo).