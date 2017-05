Nuno desvaloriza futuro e pede apoio contra o Paços de Ferreira

Miguel Pataco Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador pediu o apoio dos adeptos no duelo com o Paços de Ferreira, reconhecendo a dificuldade em gerir o facto de a equipa poder entrar em campo já com o Benfica campeão. Sobre o futuro, Nuno Espírito Santo garantiu que o assunto não é, para já, importante.

"É o último jogo em casa, frente aos nossos adeptos. Fica marcado pelo jogo do dia anterior [Benfica-V. Guimarães] e já poderemos saber o que aconteceu no campeonato. A preparação foi a de sempre, o foco está no jogo. Pedimos humildemente o apoio dos adeptos e recordo que este encontro pode significar a entrada direta na Champions do próximo ano", afirmou Nuno Espírito Santo, admitindo que foi difícil trabalhar a cinco pontos do Benfica.

"Os jogadores passaram uma semana difícil, sofremos juntos mas levantamo-nos juntos. Queremos ser uma equipa vencedora, trocar as palavras por actos e vencer o jogo". Alvo de criticas, sobretudo pelas oportunidades perdidas quando pôde chegar ao primeiro lugar do campeonato, o técnico portista não teceu cenários.

"Não penso em mim, não penso no futuro, só penso no próximo domingo para conquistar mais três pontos", começou por dizer, salientando que a opinião pública não "entra" no centro de treinos do Olival. "Sinto e sei que fomos capazes nos fechar numa cápsula e fugir ao ruído. É o que faremos esta semana. O que se passa no exterior não é importante, só penso no jogo de domingo".

"Enquanto conversamos aqui, ainda está tudo em aberto, mas não somos inconscientes. É difícil e as contas mostram isso mesmo, mas não invalida o que disse. Sempre que joga, o F. C. Porto tem máxima responsabilidade. Queremos acabar o campeonato com melhor ataque, melhor defesa, mais remates... E uma coisa muito importante: o orgulho de ser jogador do F. C. Porto", reiterou

Nuno Espírito Santo voltou a reconhecer os "erros próprios" e os "erros difíceis de explicar" - referindo-se naturalmente às arbitragens -, mas espera que, mesmo que o duelo com o Paços de Ferreira aconteça depois de o Benfica chegar ao título, o Dragão se possa despedir da temporada com a festa possível.

"Espero e desejo apoio à equipa, que no final a equipa e os adeptos possam estar juntos. Tenho a certeza que assim vai acontecer. Tivemos muito difíceis, momentos de injustiça, de incerteza, mas trabalhamos sempre da mesma maneira. Temos de ganhar para, no final, celebrar uma vitória, mesmo sabendo que pode não significar um título", disse, admitindo que Danilo está recuperado e que a ausência de Layún no jogo da Madeira se deveu "apenas a opção técnica".