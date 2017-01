"Espero que os árbitros melhorem", diz Nuno Espírito Santo

Norberto A. Lopes Hoje às 13:30, atualizado às 13:31 Facebook

Treinador do F. C. Porto deixa mensagem ao Conselho de Arbitragem e espera os erros sejam reconhecidos. Dragões defrontam o Paços de Ferreira.

Na conferência de lançamento do jogo entre o Paços de Ferreira e o F. C. Porto, o treinador Nuno Espírito Santo deixou uma mensagem clara ao Conselho de Arbitragem: pretende que o órgão não se limite apenas a reconhecer os erros, mas trabalhe sobre eles para que o setor possa melhorar. "Espero que os árbitros e o Conselho de Arbitragem reconheçam os erros que cometeram e que trabalhem nos erros e melhorem. Se for só para reconhecer os erros não adianta nada", disse o técnico portista.

O treinador também lembrou que em Inglaterra quando um jogador é expulso erradamente a sansão disciplinar é levantada e que essa medida não existe no futebol português e penaliza os dragões perante o erro do árbitro Luís Godinho ter expulso Danilo, em Moreira de Cónegos, impedindo o médio de atuar em Moreira de Cónegos. "Com o Moreirense tivemos um jogador mal expulso e não é retirada a punição", lembra, sublinhando logo de seguida em relação aos árbitros: Esperemos que tudo melhore e tudo seja mais justo".