Nuno Espírito Santo: "Agora, vamo-nos sentar para fazer balanço"

O treinador do F. C. Porto garantiu que a derrota, deste domingo, em Moreira de Cónegos não é um reflexo da época dos dragões, mas admitiu que a imagem do clube saiu prejudicada com o 3-1 frente ao Moreirense.

"Sabíamos que este jogo era difícil, depois de estar tudo decidido. Manter os níveis de concentração e a nossa identidade é difícil nestas circunstâncias e este resultado não é o reflexo do fomos ao longo da época", começou por dizer Nuno Espírito Santo que, no entanto, não escondeu que a segunda derrota dos azuis e brancos no campeonato é difícil de digerir.

"A nossa imagem sai beliscada, mas não invalida o que foi o nosso ano. Muitos jogadores evoluíram, construímos uma base da equipa que pode dar resultado no futuro. Agora, é esquecer este jogo", pediu o técnico, lembrando que é preciso começar a pensar na época 2017/18.

"Agora, vamo-nos sentar para fazer um balanço mais geral. Começámos com o objetivo Champions, o que foi conseguido, fomos competitivos durante muito tempo, lutámos quase até ao fim pelo título, mas falhámos em alguns momentos. Crescemos, mas não fomos capazes de ser campeões. O projeto F. C. Porto-campeão exige muito trabalho, mas também muita programação. É isso que vamos fazer nos próximos dias", garantiu.