Nuno Espírito Santo apoia o vídeo-árbitro

Nuno A. Amaral Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão do jogo de sábado com o Marítimo, o treinador do F. C. Porto definiu como uma "boa medida" a introdução dos meios tecnológicos de auxílio aos árbitros nos jogos da Liga já na próxima época.

"Tudo o que traga justiça, verdade e transparência ao futebol, eu estou totalmente de acordo. Acho que é uma boa medida, não vejo outra resposta", afirmou o técnico portista, esta quinta-feira, no Olival, sem dizer que o F. C. Porto estaria em primeiro lugar do campeonato se o vídeo-árbitro já estivesse em vigor na presente temporada: "Esse é um cenário para o próximo ano".

Sobre a partida no Funchal, Nuno assumiu que se trata de uma "deslocação tradicionalmente difícil", como se tem visto nos últimos anos, e que o F. C. Porto encara como "uma final" que tem de ganhar para continuar a pensar na conquista do título nacional.

"Chegámos à fase decisiva do campeonato. Só pensamos na vitória e nos três pontos. Sabemos que, se ganharmos, o Benfica entrará no jogo com o Rio Ave em segundo. É essa a nossa grande motivação", disse o treinador, revelando que ainda não vai poder contar com o médio Danilo nos Barreiros.

"Sofreu uma agressão [no jogo com o Feirense] e está num processo de recuperação muito doloroso", referiu Nuno Espírito Santo, comentando ainda o castigo de um jogo aplicado a Maxi Pereira: "Não teve qualquer intenção de magoar o adversário. Houve outros lances em que fomos penalizados com ausências de jogadores que foram vítimas de agressões que não foram punidas".