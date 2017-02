Nuno Espírito Santo assume "obrigação de vencer"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:12 Facebook

Na antevisão do jogo em Guimarães, marcado para sábado, o treinador do F. C. Porto sublinhou o "bom momento" da equipa e apontou ao quinto triunfo consecutivo na Liga.

"Este é um jogo tradicionalmente difícil, diante de um bom adversário, mas estamos num bom momento e queremos demonstrá-lo. Melhorar a nossa prestação fora de casa continua a ser um objetivo", afirmou Nuno Espírito Santo, esta quinta-feira, no Olival.

O técnico desvalorizou o facto de, desta vez, os dragões jogarem depois do Benfica, o que poderá colocar uma pressão acrescida nesta deslocação ao Minho. "Nada muda jogar antes ou depois. Se o Benfica falhar, teremos oportunidade de ser líderes. Se ganhar, temos obrigação de vencer para continuar a pressionar", referiu.

Questionado sobre a possibilidade de a corrida pelo título estar agora circunscrita a dragões e águias, Nuno recusou a ideia. "Seria um erro pensar que a luta se resume a dois clubes. Estamos em fevereiro e não podemos descartar ninguém. Custa muito conquistar os pontos em cada jornada", disse.