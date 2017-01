Nuno Espírito Santo diz que Estoril abre "ciclo difícil"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:10 Facebook

Na antevisão do jogo deste sábado, o treinador do F. C. Porto sublinhou a importância de voltar às vitórias fora, depois de os dragões terem ganho apenas três partidas como visitantes na primeira volta.

"Estivemos sempre muito próximos de ganhar nos jogos que empatámos, mas agora temos de transformar esses resultados em triunfos. Queremos reduzir distâncias para o líder e oxalá possamos ficar a um ponto depois deste jogo no Estoril", afirmou Nuno, esta quinta-feira, no Olival.

"Temos pela frente um ciclo de grandes desafios e este é o primeiro. A equipa tem de estar preparada para render ao máximo. A deslocação ao Estoril é historicamente complicada, mas os três pontos são fundamentais para melhorarmos a nossa produção fora de casa", acrescentou.

O técnico dos dragões referiu que Brahimi regressou "saudável e disponível" da participação na Taça das Nações Africanas, revelando ainda que Maxi Pereira, depois de ter falhado a receção ao Rio Ave devido a lesão, já estará disponível para o jogo de sábado.

Sobre a contratação de Soares, Nuno mostrou-se satisfeito por ter mais uma "boa solução" de ataque, tendo abordado também a renovação do médio Danilo: "É uma ótima notícia para o F. C. Porto e espero que fique muitos anos".