Nuno Espírito Santo: "É importante que o líder jogue com pressão"

Treinador do F. C. Porto quer vencer o Rio Ave para ficar a um ponto do Benfica, que recebe o Tondela. Objetivo é chegar ao fim da época na liderança do campeonato.

Na antevisão do jogo com o Rio Ave, no sábado, o treinador do F. C. Porto pretende aumentar a pressão sobre o Benfica, líder do campeonato, que recebe o Tondela. Por isso, o objetivo passa pela conquista da vitória no Estádio do Dragão. "É importante que o líder jogue com a pressão de um ponto de distância", explicou Nuno Espírito Santo durante a conferência de imprensa desta quinta-feira.

A quatro pontos de distância do Benfica, o treinador sublinhou a ambição de quem tem metas bem definidas para chegar ao final do campeonato com a conquista do título. "Não estamos onde queremos estar, pretendemos chegar ao topo", sublinhou, embora reconhecendo que os dragões não olham apenas para a liderança, mas também têm respeito por quem vem atrás, nomeadamente o Sporting.

Em jeito de balanço sobre a primeira metade da época, Nuno Espírito Santo valorizou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter eliminado a Roma, lamentou a eliminação da Taça de Portugal e da Taça da Liga explicou que há aspetos a melhorar para atacar o título: "Temos uma equipa jovem e penalizada pela falta de eficácia na finalização, mas é uma equipa defensivamente sólida. Temos de ser mais regulares e um desses aspetos é na finalização".