Nuno Espírito Santo multado em 383 euros

Multa de 383 euros. Foi esta a punição aplicada a Nuno Espírito Santo, treinador do F. C. Porto, na sequência do desentendimento com Alfredo, técnico-adjunto do Boavista, no intervalo do dérbi de domingo.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou o treinador azul e branco por "comportamento incorreto", fazendo o mesmo relativamente ao responsável boavisteiro, mas com uma multa mais elevada: 612 euros.

O desentendimento começou numa entrada dura do axadrezado Talocha sobre o portista Corona, ainda no decorrer do primeiro tempo, com o mexicano a ficar mal tratado e a ter mesmo de ser substituído.

Ao intervalo, os dois jogadores pegaram-se, com a situação a alastrar-se depois aos técnicos das duas equipas (o adjunto, no caso do Boavista).

As tarjas, os insultos e a pirotecnia também saíram caros aos elementos das duas equipas: o F. C. Porto terá de pagar 10558 euros de multa, o Boavista 4821 euros.