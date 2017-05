Nuno Espírito Santo: "Para dar opiniões existem muitos"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto insistiu, esta sexta-feira, que o contrato que tem para a próxima época é o grande sinal de que vai continuar ao leme dos dragões.

"Todos demos o máximo e construímos muitas coisas boas. A grande confiança que um treinador tem é um contrato que existe. A nossa missão continua a ser devolver o F. C. Porto aos títulos", afirmou Nuno Espírito Santo, na antevisão do jogo de domingo com o Moreirense, a contar para a última jornada do campeonato.

No final de uma semana em que surgiram críticas ao técnico e até, em alguns jornais, nomes possíveis para lhe suceder na próxima temporada, Nuno manteve-se à margem, mas não deixou de dar um pequeno recado. "O que queremos é que o F. C. Porto seja o expoente máximo do futebol português. Assentámos as bases fundamentais de uma equipa vencedora. Para dar opiniões existem muitos, para trabalhar existem poucos".

Sobre o jogo em Moreira de Cónegos, o treinador definiu-o como "importante para o adversário", que ainda luta pela fuga à despromoção, e assumiu a vontade de ganhar para "acabar bem" a temporada. "Foi um ano duro, de máximo empenho e trabalho. Vamos entrar em campo com o mesmo objetivo de sempre neste clube".

Sem querer entrar em considerações sobre se já está a programar a próxima época, Nuno Espírito Santo disse que só depois da última jornada é que se começará a "encontrar as soluções" para o F. C. Porto entrar no "caminho certo". "Este não é o momento de nos desviarmos do foco primordial que é este jogo com o Moreirense. Só depois é que faremos todas as análises".