Nuno Espírito Santo tem "armas" para a Juventus

Treinador do F. C. Porto já pensa no duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nuno Espírito Santo assume "respeito e admiração" pela Juventus, mas garante que os dragões não vão mudar a forma de jogar nos dois confrontos dos oitavos de final da Champions.

"Vamos com respeito, admiração e uma certeza: a nossa ideia de jogo não vai mudar. Se queremos criar alguma coisa numa equipa jovem como a do F. C. Porto, para competir com os melhores temos de implementar princípios e defende-los. É um teste e um desafio para nós. Reconhecer o potencial da Juventus, mas sabendo que temos as nossas armas. A determinação que vejo nos meus jogadores é máxima", disse Nuno Espírito Santo, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello sport, publicada nesta terça-feira.

O primeiro jogo da eliminatória está agendado para 22 de fevereiro, no Estádio do Dragão.

"A Juventus construíu a equipa para a Liga dos Campeões, que é o seu grande desafio. Lutam pelo sexto título em Itália e têm conseguido tudo o que poderiam esperar. O grande objetivo será a Champions, mas para obtê-lo terão de lutar contra nós", avisou o treinador portista.