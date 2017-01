Nuno Grilo ruma ao campeonato francês

Hoje às 16:15, atualizado às 17:04 Facebook

O jogador português vai deixar o ABC para representar o US Creteil, da 1.ª Divisão francesa.

O lateral-esquerdo Nuno Grilo vai deixar o ABC e jogar nos franceses do, anunciou nesta segunda-feira o clube bracarense, campeão nacional de andebol.

Em comunicado, a SAD do ABC informa que "terminaram as conversações tripartidas" com o US Creteil e com Nuno Grilo, "das quais decorre a transferência do referido atleta para o clube francês".

O ABC deixou expresso "o reconhecimento pela maneira competente, profissional e dedicada que, ao longo de mais de três anos, Nuno Grilo sempre manifestou" enquanto jogador do clube e o desejo de "maiores êxitos pessoais e desportivos" ao internacional português de 29 anos.

Nuno Grilo alinhou antes por São Bernardo, FC Porto e Benfica, prosseguindo agora a sua carreira na 1.ª Divisão do competitivo campeonato francês.