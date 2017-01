O dia em que Vaz Tê ganhou o jogo "sozinho"

JN Hoje às 19:26, atualizado às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Há dias inesquecíveis na vida de um futebolista e, esta terça-feira, será, com certeza, um deles para o português Ricardo Vaz Tê. É que o avançado do Akhisar, de 30 anos, ganhou praticamente "sozinho" o encontro da Taça da Turquia, frente ao Bursaspor, assinando todos os quatro golos da vitória por 4-1.

O ex-internacional sub-21 português, que já atuou, entre outros, nos ingleses do Bolton e do West Ham, faturou aos 2, aos 38, aos 68 e aos 87 minutos, com o adversário a responder com um golo, aos 20', pelo avançado azeri Deniz Yilmaz.

Pela equipa do Akhisar, 13.º classificado da 1.ª Liga turca, alinharam também mais dois portugueses: o médio veterano Custódio, que envergou as camisolas do Sporting de Braga e do Sporting, e o lateral direito Miguel Lopes, que jogou também no clube de Alvalade depois de ter representado o F.C. Porto.

O Akhisar comanda o grupo G da Taça da Turquia com oito pontos, mais dois do que o Umraniyespor, que é segundo, e mais três do que o terceiro e quarto classificados, Bursaspor e Aydinspor, respetivamente.