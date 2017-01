O lance que deixou um jogador do Nacional inconsciente em Chaves

Hoje às 22:20, atualizado às 23:30 Facebook

Hamzaoui, avançado do Nacional da Madeira, deixou o relvado do Estádio Municipal de Chaves em ambulância.

O jogador lesionou-se na sequência de um choque com o defesa dos flavienses, Carlos Ponck, no decorrer do jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira à noite.

O choque deixou Hamzaoui inconsciente, mas, ao que tudo indica, recuperou a consciência antes de entrar na ambulância.

Segundo o médico do clube, João Pedro Mendonça, afirmou, esta segunda-feira, que o avançado argelino Hamzaoui sofreu um traumatismo craniano, do qual está a recuperar bem, e vai continuar internado no Hospital de Chaves para realizar, na terça-feira, novos exames.