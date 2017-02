O Leixões e o mito fundador das grandes "remontadas"

Almiro Ferreira Hoje às 20:05, atualizado às 20:07 Facebook

O colapso do grande Barcelona, derrotado em Paris por 4-0, precipitou as escavações arqueológicas na UEFA. E logo se verifica que o Leixões é um dos três únicos clubes (os outros são o Partizan Belgrado e o Real Madrid) que se podem gabar de terem conseguido o apuramento após perderem a primeira mão por quatro golos.

Viagem à origem da lenda das "remontadas", como os espanhóis chamam a estas montanhas russas de adrenalina. Se quiser seguir na "Champions", o Barça que bote os olhos na façanha da célebre equipa leixonense de 1961, que era dona da Taça de Portugal, após vitória sobre o F.C. Porto, no Estádio das Antas (2-0).

Por mais que se busque no Youtube, não se encontra um videozinho que seja para ilustrar uma das páginas mais gloriosas da vida do Leixões. Mas a injustiça da extemporaneidade enriquece ainda mais o imaginário e o enredo épico daquele jogo de jogo de 5 de outubro de 1961. No campo pelado de Santana, os adeptos do clube de Matosinhos deliciaram-se com uma goleada histórica. Dois remates de Osvaldo Silva, outro bis de Oliveirinha e mais um golo de Mário Ventura dobraram o La Chaux de Fonds (5-0), depois da derrota na Suíça, por 6-2.

Os "suissinhos" saíram de Matosinhos a berrar por terem jogado num campo pelado e foram fazer queixa à UEFA. Da Suíça saiu nova ordem para o Leixões, obrigado a encontrar um campo relvado. A primeira mão da segunda eliminatória da Taça das Taças foi, então, jogada em Lisboa, no Estádio José Alvalade, onde o empate (1-1) com a equipa romena Progresul não deixou grandes esperanças aos leixonenses. Só que, em Bucareste, na segunda não, Osvaldo Silva, que já tinha marcado em Alvalade, voltou a encontrar o caminhos das redes e a dar o triunfo (1-0) e a qualificação à equipa portuguesa.

Seguiram-se os quartos de final e eliminatória o Motor Jena. Como os jogadores da equipa da RDA não obtiveram vistos de entrada em Portugal, os dois jogos foram disputados na Alemanha Oriental. O Leixões bateu-se galhardamente, mas foi eliminado, com um empate (1-1) e uma derrota (1-3). Nada, contudo, que tenha apagado a façanha original, que perdura no pódio das grandes "remontadas" da UEFA.

Só outros dois clubes conseguiram tamanha proeza. Em 1984-85, o Queens Park Rangers deixou fugir de forma inexplicável uma vantagem de quatro golos, depois de ter varrido o Partizan (6-2) na primeira mão, em Highbury (a UEFA tinha banido o Loftus Road, que tinha relvado sintético). Num ambiente de loucura, com 55 mil fanáticos nas bancadas, o jogo de Belgrado foi um inferno para a equipa inglesa e o Partizan qualificou-se com um inapelável 4-0.

Os golos de Mance, Lalicanin, Jesic e Zivkovic e festa do apuramento épico da equipa jugoslava.

O pódio destes grandes "comebacks", como lhes chamam os ingleses, completa-se com o rei das "remontadas", o Real Madrid dos anos 1980, dos tempos de Gordillo, Camacho, Stielike, Santillana e outros Butragueño. Nessa década, os "merengues" foram protagonistas de reviravoltas mágicas, como a operada contra o Anderlecht (0-3 em Bruxelas e 6-1 em Madrid,nos oitavos de final da Taça das Taças de 1984-85), mas a mais célebre de todas foi conquistada em 1985-86, nos oitavos de final da Taça UEFA.

Os "blancos" tinham perdido a primeira mão em Moenchengladbach, por 5-1. Os alemães gozaram-nos a caminho dos balneários. Um erro crasso, como havia de se ver duas semanas depois, no Santiago Bernabéu, que foi a arena perfeita para a desforra do animal ferido. Valdano fez 2-0 e a demolição do Borussia, por 4-0, completou-se com dois golos de Santillana, uma velha raposa de área, senhor das grandes noites europeias, que, dez anos antes, também bisou na baliza do Derby County, noutra reviravolta improvável (4-1 para os ingleses na primeira mão, 5-1 para o gigante espanhol no jogo de volta).

Da proeza do Real Madrid e da humilhação do Moenchengladbach não faltam testemunhos. Veja aqui a grande festa do Bernabéu.