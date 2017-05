Octávio Machado suspenso por 26 dias, Luís Gonçalves multado

Hoje às 20:47, atualizado às 21:08 Facebook

O diretor-geral para o futebol do Sporting, Octávio Machado, foi suspenso por 26 dias, enquanto o diretor-geral do F.C. Porto, Luís Gonçalves, foi multado em 2678 euros.

O dirigente "leonino" foi suspenso devido a declarações sobre o ex-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo ainda de pagar 1380 euros de multa.

Punido em virtude de declarações visando Vítor Pereira, em 15 de maio de 2016, no final da I Liga portuguesa, quando acusou o então presidente do Conselho de Arbitragem de ter "marcado profundamente" o desfecho da I Liga, afirmando que "terá a camisola 35".

O diretor-geral do F.C. Porto, Luís Gonçalves, terá de pagar 2678 euros de multa devido aos acontecimentos no final da visita ao Vitória de Setúbal, na nona jornada (0-0), a 29 de outubro de 2016, bem como por uma entrevista concedida ao Jornal de Notícias a 1 de novembro do ano passado. "Em nove jogos, o F.C. Porto foi prejudicado em oito penáltis", afirmou então o dirigente ao JN.

Também o diretor do Sporting de Braga Rui Casaca foi ainda suspenso durante 30 dias e condenado a pagar uma multa de 1913 euros por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

No mapa de castigos, destaque ainda para a confirmação da suspensão de Felipe por um jogo, depois do central brasileiro dos "azuis e brancos" ter visto o nono cartão amarelo.

Lista de jogadores suspensos:

I Liga:

- 2 jogos:

Barnes Osei (Paços de Ferreira)

- 1 jogo:

Radosav Petrovic (Rio Ave)

Pierre Sagna (Moreirense)

Lazar Rosic (Sporting de Braga)

João Afonso (Estoril Praia)

António Filipe (Chaves)

Ricardo Dias (Feirense)

Murilo (Tondela)

Washington (Nacional)

Nuno Sequeira (Nacional)

Felipe (F.C. Porto)