Octávio Machado volta a apontar o dedo à arbitragem

O diretor para o futebol do Sporting, Octávio Machado, considerou, neste domingo, que os leões têm sido muito penalizados pela arbitragem na atual edição da Liga e que a atual realidade negativa "seria outra" sem os erros dos árbitros.

Numa intervenção na SportingTV, o dirigente do clube de Alvalade assumiu que a equipa orientada por Jorge Jesus também "não esteve tão bem num ou noutro jogo", mas que, apesar dessa circunstância, foram os erros de arbitragem a criar o atual fosso para o líder Benfica.

"Se não fossem estes erros a realidade seria outra. Aquilo que foi determinante é que o Sporting já tinha recuperado de sete para dois pontos e esse jogo com o Benfica representava a mudança. Em vez de o Sporting sair com um ponto de avanço saiu com cinco pontos de atraso. Isto gerou insatisfação. O jogo da Luz foi determinante", afirmou.

No entender de Octávio Machado, a derrota por 2-1, num jogo que ficou marcado por duas alegadas grandes penalidades não assinaladas contra os encarnados, teve "uma importância psicológica enorme em tudo o que veio a acontecer" posteriormente.

"O Sporting não é o segundo clube da Europa com a maior dívida, o presidente do Sporting não anda pelo mundo a tentar vender ativos. Seriamos uma equipa mais confiante, mais tranquila", acrescentou, numa mensagem apontada ao rival Benfica e ao presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira.

As críticas de Octávio Machado estenderam-se ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, que, através da Comissão Técnica, veio mais tarde confirmar a apreciação dos lances por Jorge Sousa nesse dérbi da 13.ª jornada da I Liga.

"As imagens e a justificação da Comissão Técnica do CA deixaram-nos extremamente revoltados. João Ferreira prestou um mau serviço ao futebol. Foi o desmentir o que todos viram", sublinhou, sem deixar de realçar a defesa do Sporting na utilização do vídeo-árbitro: "Todos estes erros com o vídeo-árbitro teriam sido retificados".